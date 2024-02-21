شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة بنى سويف وتخفيضات تصل إلى 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء ، معرض "أهلا رمضان" بمحافظة بنى سويف لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تحرص الوزارة على توفير السلع ومد المعارض بالمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية العديد من معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بهدف توفير وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 15- 30%،حيث تتضمن المعارض ، سلع الزيت والمكرونة والسكر والأرز والشاي والبقوليات ،وياميش رمضان والمنظفات والعديد من السلع الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان علي مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، إلى جانب ضمان توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.