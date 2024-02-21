شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد أخر موعد لتسليم طلاب المنازل بالثانوية استمارة الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن آخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاستمارات الإلكترونية للجنة النظام والمراقبة الخميس 4 أبريل المقبل ولن يتم قبول استمارة لأى طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب، موضحة أن طلاب المنازل المستجدون، المنقولين من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوى يتم تسجيل الاستمارة الالكترونية بمعرفة الطالب ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن طلاب المنازل الراسبون من العام الماضي أو الأعوام السابقة يتم تسجيل الاستمارة الالكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة ويتم اعتمادها وختمها من الإدارة التعليمية .

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 بداية من الأحد 14 يناير 2024، ويمكن للطلاب الآن الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg