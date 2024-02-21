شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن موانع المشاركة فى العمل بكنترولات الدبلومات 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موانع المشاركة في العمل بلجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بعد فتح باب التقديم لاختيار الأعضاء المشاركين فى العمل.

- العاملون بالمدارس الفنية بنوعياتها نظام السنوات الثلاث في نفس نوعية اللجنة المتقدم عليها، وكذلك الذين تم نقلهم أو انتدابهم منها ولم يمر عليهم ثلاث سنوات يطبق هذا البلد على لجنتي النظام والمراقبة والإدارة لتوعية التعليم الزراعي والتجاري.

- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفات تتعلق بأعمال الامتحانات أو ماسة بالشرف والأمانة.

- وجود أقارب من الطلبة المتقدمين للامتحان باللجنة حتى الدرجة الرابعة.

- وجود أقارب من العاملين باللجنة حتى الدرجة الثانية.

- أن يكون مستبعد من العمل بأي لجنة من لجان النظام والمراقبة والإدارة الامتحان الدبلومات الفنية العام الماضي وأن يكون من العاملين المستبعدين من اللجنة.

- التقدم بأي طلب عضوية لأكثر من لجنة إدارة أو نظام ومراقبة أو مركز توزيع أسئلة الامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام2024 وحال ثبوت ذلك يصرف النظر عن طلب الالتحاق المقدم.

وأكدت الوزارة، على أنه يتم توقيع اقرار للمتقدم للمشاركة في لجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية كالتالى:

- أقر أنا الموقع أن جميع البيانات السابقة صحيحة ومطابقة للمواقع ولا ينطبق علي أي بند من الواقع التي تحول دون العمل باللجنة، وأن أكون مسئول مسئولية كاملة من صحتها القانونية، وألا أكون متقدم للعمل بأي لجنة نظام ومراقبة أو لجنة إدارة أو مركز توزيع الأسئلة للعام الحالي 2023/2024 وألا أكون متقدم للعمل بأكثر من لجنة للعام الحالي 2023 / 2024 وأنني علمت بموعد تقديم المستندات والمقابلات الشخصية في الفترة من الثلاثاء 20 فبراير وحتى الخميس 29، وأن موعد الامتحان التحريري يوم الأحد 3 مارس الساعة الرابعة عصرا وذلك بمقر اللجنة المتقدم إليها.