شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شهداء بينهم 3 أطفال فى قصف إسرائيلى استهدف خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط نحو 9 شهداء بينهم 3 أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس بقطاع غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

استُشهد وجرح عشرات الفلسطينيين، الليلة، في مجازر جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني باستشهاد 8 أشخاص على الأقل بينهم أطفال وجرح آخرين، في قصف طيران الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.

واستهدف طيران الاحتلال أرضا زراعية في حي السلام شرق رفح، بالتزامن مع تحليقه المكثف في سماء محافظة رفح. وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد 6 أشخاص وجرح آخرون، بعد أن استهدفت دبابات الاحتلال النازحين في منطقة المواصي، لترتفع حصيلة الشهداء في المحافظة جراء غارات الاحتلال المتواصلة منذ ساعات الصباح إلى 26 شهيدًا. وفي سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها أجلت شهيدين وثمانية مصابين من مقر منظمة "أطباء بلا حدود" في شارع الرشيد غرب محافظة خان يونس، بالتنسيق ومرافقة فريق من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا"، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الهيئة الطبية الدولي الميداني في مدينة رفح.

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