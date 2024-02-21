شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن انضمام دى ميديا لمجموعة الشركات المستثمرة بصندوق BIG TIME والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه )GEA )عن انضمام شركة دي ميديا العالمية إحدى شركات المتحدة إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق Time Big، والذى تم الإعلان عنه في وقت سابق خلال الشهر الجارى.

ويهدف صندوق Time Big الاستثمارى إلى رفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام، والتي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي، من خلال الاستثمار كمرحلة أولى في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه )GEA )ستساهم في صندوق Time Big الاستثمارى كراعي رئيسي، في حين تأتي وزارة الثقافة كراعي مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة فى المجال، وهي: شركة صلة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني.