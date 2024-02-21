شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية العالمى" يعلق تسليم المساعدات فى غزة بسبب عدم الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه قرر تعليق تسليم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى شمال غزة مؤقتا، إلى حين توافر الظروف التي تسمح بالتوزيع الآمن.

وأوضح البرنامج في بيانه أن قرار تعليق تسليم المساعدات إلى شمال قطاع غزة يعني أن الوضع هناك سوف يتدهور أكثر، وأن المزيد من الناس يواجهون خطر الموت من الجوع".

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل" الذي صدر في ديسمبر الماضي وأعدته 15 وكالة، من بينها برنامج الأغذية العالمي، والذي حذر من خطر المجاعة في شمال غزة بحلول مايو ما لم تتحسن الظروف هناك بشكل حاسم.

وقال البرنامج إنه في نهاية شهر يناير الماضي، وبعد تسليم المواد الغذائية إلى الشمال، "أبلغنا عن التدهور السريع في الأوضاع. وفي هذين اليومين الماضيين، شهدت فرقنا مستويات غير مسبوقة من اليأس".

وأوضح أن أحدث التقارير تؤكد انزلاق غزة الحاد نحو الجوع والمرض، مضيفا أن الغذاء والمياه الصالحة للشرب أصبحت شحيحة بشكل لا يصدق، وانتشرت الأمراض، مما يعرض تغذية النساء والأطفال ومناعتهم للخطر ويؤدي إلى موجة من سوء التغذية الحاد وقال البرنامج "يموت الناس بالفعل لأسباب تتعلق بالجوع".