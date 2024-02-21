شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية. ‏- البصل بـ 17 جنيها. - الطماطم بـ 9.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ17 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ9 جنيهات . - بطاطا بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 13 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه. - الكوسة بـ 15 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 14 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 45 جنيها. ‏‎‏‎‏- الليمون بـ 25 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ40 جنيها. - جوافة بـ18 جنيها. - يوسفي بلدى 11.5 جنيه. - البسلة 35 جنيها. - الموز البلدى بـ 16 جنيها.

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