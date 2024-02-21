شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: شبكة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية، وتخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية فى ( حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) فى مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى فى مصر وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء فى الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات.

وأضافت الوزارة أن الشبكة تعمل على خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير) وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة ( الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر - ...) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وتابعت الوزارة: تعمل على الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة ) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى.

كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائى السريع الثلاثة فرص عمل مباشرة تبلغ حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة.