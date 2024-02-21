شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تعديل كود تصميم منشآت الحماية بزيادة الزمن التكرارى إلى 200 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة نفذت منشآت الحماية من السيول وتم توزيعها جغرافياً بناءاً على خريطة المخاطر التي تم تحديدها من خلال معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه ، مشيراً إلى أنه يتم التحديث الدورى لأطلس السيول بإضافة منشآت الحماية التي يتم تنفيذها ، وتعديل كود تصميم منشآت الحماية بزيادة الزمن التكرارى من 100 عام إلى 200 عام .

أضاف سويلم أنه يتم إدراج بُعد شحن الخزانات الجوفية في أعمال تصميم منشآت الحماية والبحيرات الصناعية ، بالإضافة إلى ما تقوم به غرف السيول ومركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من أدوار هامة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، حيث كان لهذه المنشآت والإجراءات دور بارز في حماية المواطنين والمنشآت خلال فترات الأمطار الغزيرة والسيول.

الجدير بالذكر أن وزير الرى كلف معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الإحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الرى وجميع الأجهزة المختصة ، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء علي خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة ، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقا للمخاطر ، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دورياً طبقا للتغيرات المناخية ، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه بوضع محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت ، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها.