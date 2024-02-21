شكرا لقرائتكم خبر عن موضوعات هامة على طاولة مؤتمر المجلس الدولى للمطارات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يناقش مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024 تحت عنوان "المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة" عدداً من الموضوعات الهامة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية.

وتتناول جلسات العمل في المؤتمر الأهمية الإستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الإقتصادى والإجتماعى والتنمية المستدامة ودور المطارات فى تحقيق الإستدامة فى ظل وجود التحديات المالية، وتطوير البنية التحتية، وبناء القدرات والإدماج الإجتماعى مع تعزيز التطور الإجتماعى و الإقتصادى للدول والإلتزام طويل الأمد فى تحقيق الإستدامة.

كما يناقش المؤتمر الإستثمار فى البنية التحتية للمطارات كأمر محورى للإقتصاد العالمى خاصة فى حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الإستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، والمعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا، والجهود لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الأفريقية مستقبلاً مع مراعاة أن يكون تصميم وانشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الإستدامة الإقتصادية ويشمل المسئولية البيئية والإجتماعية.