شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث استرداد 3.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس طارئ، وذلك بناءا على طلب تقدم به حوالى 12 عضو بالمجلس، بشأن بحث أزمة عدم التزام أحد شركات الحلول الرقمية بسداد حصة النقابة الخاصة ببيع بنج الأسنان من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص بالنقابة، والتي بلغت قيمتها نحو 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وقد حصل ”الخليج 365” على نسخة من مخاطبة الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان للشركة، بتاريخ 17 يناير 2024، متضمنا الإشارة إلى أنه بمراجعة حركات التحصيل المرصودة على تطبيق الموبايل، وفواتير الشراء من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، تبين أن حصة النقابة العامة لأطباء الأسنان طرف شركة الحلول الرقمية مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، كما طالب بإرسال تقرير مالى شهرى عن الحركات التي تتم على تطبيق الموبايل الخاص بالنقابة بختم الشركة، حتى يتسنى للإدارة المالية بالنقابة مراجعته بشكل دورى.

وقد ذكر مصدر رفض ذكر اسمه لـ"الخليج 365"، أن الاتفاق المُبرم بين النقابة والشركة المصرية لتجارة الأدوية، نص في مادته الرابعة، على أن يتم خصم 20 جنيها مقابل بيع كل عبوة بنج أسنان من خلال أبلكيشن النقابة، نظير قيام النقابة العامة لأطباء الأسنان بأعمال التوزيع عن طريق شركة الحلول الرقمية، موضحا أن النقابة تحصل على 7 جنيهات من كل 20 جنيها يتم خصمها، وطبقا للعقد يتم توريد مستحقات النقابة خلال شهر من أمر التوريد، وهو ما لم يتم حتى الآن، لافتا إلى أن سداد شركة الحلول الرقمية من عدمه، وتحديد مصير استمرار التعاقد معها، سيتوقف على نتيجة انتخابات التجديد النصفى المقرر لها أبريل المقبل.

وحول تفاصيل طلب عقد الاجتماع الطارئ، قال الدكتور محمد بدوى، عضو مجلس النقابة العامة، الأمين العام الأسبق للنقابة، إن نحو 12 عضوا بالمجلس وقعوا على الطلب، أما عن السبب فهو له علاقة بتحصيل مستحقات النقابة المتعلقة بعمليات بيع بنج الأسنان عن طريق أبلكيشن النقابة، حيث كان هناك مطالبة بأن يتم سداد مستحقات النقابة خلال حد أقصى شهر، إلا أن مستحقات النقابة المؤجلة خاصة بعام كامل، ولم يتم تحصيلها، ولم يكن يتم تحصيلها لعدم الوصول إلى صيغة تعاقدية نهائية نظرا لأنه لم يكن هناك عقد مُرر على المجلس بخصوصها، وبمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية التي بناءا عليها سيكون هناك تعاقد مع الشركة، كان هناك شرط واضح بإرسال النقابة لمطالبات ويتم توريدها خلال شهر.

وأضاف بدوى لـ"الخليج 365": للأسف، الشهر كان أخره الخميس الماضى، ومع ذلك اكتشفنا وجود محاولة للتسويف في رد هذه المستحقات للنقابة، وبناءا عليه طالبنا انعقاد المجلس لمناقشة الأمر بشكل واضح للحفاظ على أموال النقابة، وكيفية إعادة المستحقات لخزينة النقابة في أقرب وقت، فضلا عن بحث طبيعة العلاقة مع شركة الحلول الرقمية، لافتا إلى أن ما سيتم طرحه هو: أن قرار المجلس هو أعلى سلطة في أي تعاقد، خاصة أن هناك قرار مجلس صدر بناءا على مخاطبة مع الشركة يوم 14 ديسمبر 2023، وتبع ذلك صدور قرار المجلس في 15 ديسمبر 2023 لتسوية الأوضاع القائمة، كمحاولة للوصول إلى أفضل حل تفاوضى، رغم وضع النقابة السيئ للنقابة نظرا للتفاوض بعد مرور عام من التعاقد، قائلا: إن هناك محاولات تسويف، تلقي بظلال كثيرة من الشك والريبة حول استعداد الشركة بالالتزام.

فيما قال الدكتور محمد خطاب أمين الصندوق المساعد، عضو اللجنة الإلكترونية بنقابة أطباء الأسنان، إن هناك علاقة تعاقدية بين النقابة والشركة والأمر يسير بشكل طبيعى، مشيرا إلى أن العقد كان به بعض البنود تحتاج استضاح وبعد توضيحها، أصبح على الشركة أن تسلم مستحقات النقابة بعد شهر من تسليم المطالبات، مضيفا: وبالفعل تم تسليم المطالبات والنقابة أرسلت خطاب، فالأهم لدى جميع هو مصلحة النقابة والأطباء، وخلال اجتماع المجلس سيتم طرح الأمر بشكل واضح.