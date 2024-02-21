شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة اليوم فى أسواق الجملة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الأسعار كالتالى:
وكانت الأسعار كالتالى:
برتقال بلدي 5,5 –8 جنيهات
برتقال سكري 5,5 – 8 جنيهات
برتقال أبو سرة 6.5 - 10,5 جنيه
نارنج 3 – 6 جنيهات
يوسفي 6 - 10 جنيه
كيمو كوات 18 – 22 جنيها
جريب فروت 4 – 7 جنيهات
ليمون حلو 6 – 9 جنيهات
ليمون بلدي 14– 19 جنيها
ليمون أضاليا 2–4 جنيهات
تفاح أمريكي 55- 75 جنيها
تفاح جولدن 50 – 70 جنيها
تفاح سوري لبناني 50 – 70 جنيها
بلح سيوي 30 – 60 جنيها
بلح ثلاجة 15 – 21 جنيها
بلح شامية 18 – 45 جنيها
بلح ابريمي 16 – 44 جنيها
بلح مركابي 20 – 55 جنيها
بلح أبيض غزال 20 – 49 جنيها
بلح عينات 17 – 45 جنيها
بلح البان 20 – 49 جنيها
بلح وردة 17 – 45 جنيها
بلح برتموته 18 – 55 جنيها
بلح أسواني 16 – 44 جنيها
بلح سكوتي 20 – 55 جنيها
بلح جنديلة 20 – 55 جنيها
بلح قرن غزال 40 – 90 جنيها
جوافة 7 – 13 جنيها
رمان 10 – 26 جنيها
فراولة 17 – 27 جنيها
كانتلوب 7 – 12 جنيها
مانجو 50 – 100 جنيه
بطيخ 16- 60 جنيها
كمثرى 50-100 جنيه
حرنكش 30 – 40 جنيها
نبق 15 – 25 جنيها
قشطة عبد الرازق 50 – 150 جنيها
كيوي 35 – 85 جنيها
أبو فروة 75 – 85 جنيها
باباظ 12 – 15 جنيها
افوكادو 60 – 120 جنيها
جنزبيل 60 – 120 جنيها
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز