شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: قافلة للكشف على العاملين بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد منير الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، إن المؤسسة الثقافية العمالية استضافت بمقرها الرئيسي بمدينة نصر، قافلة طبية لإجراء الكشف الطبى والتحاليل للعاملين وطلاب الجامعة العمالية.

وتضمنت أنشطة القافلة: الكشف المبكر لللأمراض المزمنة "ضغط – سكر – كلى"، الكشف المبكر على الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر على أورام الثدى، فضلا عن عقد ندوة عن الإسعافات الاولية وعن إدمان المخدرات والتدخين، وذلك تنفيذا لخطة الدولة للرعاية الصحية للمواطنين، وفى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100مليون صحة "

كما تمت القافلة الطبية بالتعاون مابين الجامعة العمالية المتمثلة في الدكتور تامر سرحان ( عميد شعبة الفندقة )، وفاطمة معوض رئيس القطاع المالى والإدارى بالجامعة العمالية، والسيد العربى ( مدير العلاقات العامة بالجامعة العاملية )، وبين منطقة شرق مدينة نصر الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وكان قد وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، عقدا بنظام (B.O.T) مع شركة، وذلك للانتفاع وإدارة وتشغيل وتطوير كيان وانشطة وخدمات، ومنشأت والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.