شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء يشارك فى الملتقى الأول للتدريب والتوظيف بجامعة سالمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مركز بحوث الصحراء في فعاليات الملتقى الأول للتدريب والتوظيف الذي انعقد في مقر جامعة الملك سلمان لدوره التنموي ومساهمته في تأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي في المحافظات الجديدة والمناطق الصحراوية، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى بضرورة الاهتمام بالدعم المجتمعى.

قال الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز على أهمية تأهيل الشباب للعمل في المشروعات الزراعية في المناطق الصحراوية، وشدد على ضرورة تواصل الجهود بين جميع الجهات المعنية لخلق المزيد من فرص العمل في هذا المجال.

وعلي هامش الاجتماع التقى الدكتور ايهاب زغلول رئيس محطه بحوث جنوب سيناء خلال الملتقى بممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الزراعة، وتم تبادل الخبرات مع الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.وفي سياقه تم عرض فرص التدريب المتاحة بمحطة بحوث جنوب سيناء في مختلف مجالات الزراعة والبيئة، كما تم عرض ورش عمل حول احتياجات سوق العمل في هذه المجالات.

و من أهم المجالات التي ركز عليها المركز خلال مشاركته انتاج بدائل الاعلاف المخالفات الزراعيه و الاسمدة العضويه و مشروعات الدواجن الملائمه لظروف الصحراويهزورزراعه النباتات الطبيه والعطريه و انتاج الشتلات طبقا للتراكيب المحصوليه لكل منطقه بناء على دراسات المياه والتربه و تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه.

أكد شوفى ان المركز حقق خلال مشاركته في الملتقى نتائج إيجابية، حيث تم التعرف على احتياجات سوق العمل في مجال الزراعة والبيئة، والحاجه الى تأهيل عدد من الشباب للعمل في المشروعات الزراعية في المناطق الصحراوية، وتم تبادل الخبرات و فتح قنوات التواصل مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الزراعة.ويؤكد مركز بحوث الصحراء على التزامه بدوره التنموي ومساهمته في تأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي بالمناطق الصحراوية.