شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ2778 محلا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مشاركة 2778 محل منذ انطلاق عروض الاوكازيون الشتوي 2024 وحتى الآن، وتبلغ نسبة التخفيضات من 20 إلى 50% لبعض المنتجات.

على جانب آخر تستمر الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك في شن الحملات على الأسواق للتأكد من جدية العروض المطروحة خلال فترة الأوكازيون الشتوى 2024 والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار لحقوق المستهلك، كما تستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق ومتابعة المحلات التجارية وتحرير محاضر للمخالفين كما يتلقى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك" 19588" شكاوى المواطنين.