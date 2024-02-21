شكرا لقرائتكم خبر عن السفير أحمد أبو زيد: قرارات "العدل الدولية" ملزمة لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه على إسرائيل التوقف عن انتهاكاتها، مؤكدا على أن إسرائيل تخالف القوانين الدولية، مشيرا إلى أن قرارات العدل الدولية ملزمة لإسرائيل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، على إن إسرائيل تمارس عمليات تهجير للفلسطينيين، وأنها تعمل على تقويد حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن إسرائيل تتبع سياسة الإبادة ضد الفلسطينيين، وأنه يجب الضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها ضد الفلسطينيين.

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى أنه لا بد من وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مؤكدا على أن واشنطن لا تتخذ الموقف الذى يتسق مع مسئوليتها، وأن حجة واشنطن لاستخدام الفيتو غير مقنعة، مؤكدا على أن مصر تبذل أقصى جهد لتحقيق الهدنة فى قطاع غزة، وأن مصر تتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات للقطاع.