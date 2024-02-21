شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد مواعيد عقد امتحان شهر فبراير لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المديريات والإدارات التعليمية، إعلان جداول امتحان شهر فبراير 2024 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي، وذلك وفقاً للقرار الوزاري 168بعقد عقد امتحانين شهر للترم الثاني ويتم احتساب الدرجة الأعلى لتقييم طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأكدت المديريات والإدارات التعليمية، أنه سيتم عقد امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل نهاية الشهر الحالي، وأن الامتحانات غير موحده ، ويتم عقدها تحت أشراف التوجيه المختص ويكون معلم المادة هو المسئول عن عقد الامتحان .

وأوضحت الإدارات التعليمية، أنه يتم وضع الامتحان في ما تم تدريسه خلال شهر فبراير، ويتم عقده خلال اليوم الدراسي ويكون فترة دراسية فقط، مع عدم الأخلال باليوم الدراسي أو خطط المناهج الدراسية.

وأشارت الإدارات التعليمية، إلى أنه يتم التعبير عن تقييم المتعلم بالصفوف الرابع والخامس والسادس في صورة أربعة ألوان ليتعرف المتعلم عن مدي اكتسابه للمعارف والمهارات وعن تطور أدائه حسب القرار.