شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد مواعيد عقد امتحان شهر فبراير لصفوف النقل والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت المديريات والإدارات التعليمية، أنه سيتم عقد امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل نهاية الشهر الحالي، وأن الامتحانات غير موحده ، ويتم عقدها تحت أشراف التوجيه المختص ويكون معلم المادة هو المسئول عن عقد الامتحان .
وأوضحت الإدارات التعليمية، أنه يتم وضع الامتحان في ما تم تدريسه خلال شهر فبراير، ويتم عقده خلال اليوم الدراسي ويكون فترة دراسية فقط، مع عدم الأخلال باليوم الدراسي أو خطط المناهج الدراسية.
وأشارت الإدارات التعليمية، إلى أنه يتم التعبير عن تقييم المتعلم بالصفوف الرابع والخامس والسادس في صورة أربعة ألوان ليتعرف المتعلم عن مدي اكتسابه للمعارف والمهارات وعن تطور أدائه حسب القرار.
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