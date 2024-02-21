شكرا لقرائتكم خبر عن سعر زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، حيث يتم طرح عبوة زيت الطعام خليط وزنه 800 جرام بسعر 70 جنيها، بجانب توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات للحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى .

على جانب اخر، تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء ، معرض "أهلا رمضان" بمحافظة بنى سويف لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تحرص الوزارة على توفير السلع ومد المعارض بالمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.