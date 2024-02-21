شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 131 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، نجاح وزارة الداخلية في كشف قضايا غسل أموال بقيمة 131 مليون جنيه ، بالإضافة إلى إعلان وزارة التنمية المحلية تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض 28 مليار جنيه ضمن "مشروعك".. ووزارة الإسكان تعلن منح مهلة شهرين لاستلام الوحدات السكنية المطروحة خلال 2023، وأبرز المستجدات حول الحرب في غزة وكلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية.

وإلى أهم الأخباروزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 131 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمين بمحافطة المنيا) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية شراء الأراضى والعقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (31 مليون جنيه تقريباً).

ممثلة مصر أمام العدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطينى من أرضه جريمة حرب

قالت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مؤكدة أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.

التنمية المحلية: تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض 28 مليار جنيه ضمن "مشروعك"

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم الأربعاء عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر فبراير 2024، حيث ساهم في تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض حوالي 28 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير فرص عمل تجاوزت 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ميلاد هلال شهر رمضان وأول أيامه فلكيا

صرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادى بأن هلال شهر رمضـان لعام 1445هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10/3/2024م (يوم الرؤية).

الإسكان: منح مهلة شهرين لاستلام الوحدات السكنية المطروحة خلال 2023

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال عام 2023 بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية – ...) والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع "بيت الوطن" بالمدن الجديدة، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.

ملتقى توظيف لجميع المؤهلات غدا بالجيزة.. اعرف الوظائف المطلوبة

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، غدًا الخميس، ملتقى توظيفيًا بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات، وذلك من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

بعثة الأهلى تطير اليوم إلى غانا لمواجهة ميدياما فى دوري الأبطال

تطير بعثة النادي الأهلي عصر اليوم ،الأربعاء، إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما في السادسة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، ويخوض الأهلي مراناً صباحياً بملعب التتش قبل بدء رحلة غانا على متن طائرة خاصة.

الصحة توجه بتشديد الرقابة على بنوك الدم والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة

ترأست وزارة الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، وذلك لمتابعة ما توصلت إليه أعمال المجلس وتوصيات اللجان المنبثقة، والوقوف على أي معوقات وتذليلها، وذلك بحضور عدد من ممثلي الجهات والهيئات المعنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مستقر ودافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وزارة الصحة تحذر من إصابات أطفال المدارس بأدوار البرد المتكررة

حذرت وزارة الصحة والسكان من أدوار البرد المتكررة عند الأطفال، خاصة الأطفال بالمدارس، مؤكدة أنها تتسبب فى أزمات صحية مختلفة، وقالت وزارة الصحة: "العديد من الأسر تعانى من إصابة أطفالهن بشكل متكرر في فترات قصيرة بأدوار برد متكررة".

قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه بمناطق: "نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة"، وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 21/ 2 / 2024 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 2024.