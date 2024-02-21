شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: قطع المياه مساء اليوم بعدد من متفرعات شارع الهرم لتحويل الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط الخط الجديد قطر 300 مم على الخط القائم بشارع الهرم، بعد قيام الشركة بالانتهاء من أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 مم المتعارض مع أعمال محطة مترو المساحة الجهة الشمالية من شارع الهرم ضمن الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 2024/2/21 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق 2024/2/22 لربط الخط الجديد قطر 300 مم على الخط القائم بشارع الهرم.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي:- ( نصر الدين - مبني محافظة الجيزة - المساحة - ناصر الثورة – شارع مدكور - شارع ابو حازم – شارع ابن بطوطة).

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

كما كلف المحافظ رئيس حى العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات للانتهاء من أعمال الاصلاح وفقا للمواعيد المحددة.

وأوضحت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.