شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: مصر رفعت صوت الحق الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، بكلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن مصر رفعت صوت الحق الفلسطيني أمام المحكمة.

اتهم متحدث فتح في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، الولايات المتحدة بتقديم دعم لا محدود لإسرائيل لقتل آلاف الفلسطينيين، مشيرا إلى أن وقوف واشنطن إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي يضعف الموقف الأمريكي على المستوى الدولى.

شدد على أنه قد حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.