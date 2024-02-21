شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكا يواصل دعم الاحتلال: إسرائيل لا يمكنها الانسحاب فورا من أراضى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ريتشارد فيزيك ممثل وفد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، إن هناك دعم دولى كبير لحل يؤدى إلى إقامة دولة فلسطينية، لذلك يحب اتخاذ مسار ملموس باتجاه دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب بأمان وسلم مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك خيارات صعبة من أجل تحقيق الأمن والسلام الفعليين.

شدد ممثل وفد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، أن إنهاء الأوضاع المأساوية الحالية لن يتحقق إلا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولى، على أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة يرتبط بإنهاء العنف، بحسب تعبيره، معقبا:"لا يمكن الطلب من إسرائيل الانسحاب دون ضمان الأمن ..إسرائيل لا يمكنها أن تنسحب فورا من الأراضي الفلسطينية.. والقانون الدولي لا يضع إطارا زمنيا للاحتلال".

أضاف ممثل واشنطن أمام محكمة العدل الدولية، أن الولايات المتحدة لا تقول إنه لا دور للمحكمة الدولية في إبداء رأيها الاستشاري في موضوع الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، داعيا المحكمة بعدم الأخذ باقتراح البعض بالنظر بأفعال طرف واحد فقط.

زعم ممثل الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، أن بلاده عبرت مرارا عن رفضها لأي محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم للأراضي بالقوة في أي مكان بالعالم.