شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة دعم فلسطين: مرافعة مصر أمام العدل الدولية ناقشت كل أبعاد قضيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية مكتملة وناقشت كل أبعاد وملفات القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ان جلسات المحكمة تأتي في توقيت حساس يواجه فيه الفلسطينيون جرائم إبادة جماعية.

أضاف رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن قرارات محكمة العدل الدولية قد تفضى إلى تحالف دولى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، متهما حكومة الاحتلال بتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني.