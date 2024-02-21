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هيئة الدواء تكشف أهمية فيتامين (د) وجرعاته للكبار والصغار.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية، أهمية فيتامين د والذى يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفور في الجسم، وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.​


وعن مصادر فيتامين د قالت هيئة الدواء : يقوم الجسم بتكوين فيتامين د من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما يكون في الهواء الطلق، كما يتوفر أيضًا في عدد قليل من الأطعمة، مثل: الأسماك الزيتية ( السلمون والسردين والرنجة والماكريل)، واللحوم الحمراء، والكبد، وصفار البيض، والأطعمة المدعمة - مثل بعض الدهون والحبوب الجاهزة للإفطار.​

وأضافت هيئة الدواء المصرية إن الجرعة اليومية التى يحتاجها الطفل من عمر سنة واحدة والبالغون إلى 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا، يشمل ذلك الحوامل والمرضعات، والأشخاص المعرضين لخطر نقص فيتامين د.​

كما يحتاج الأطفال حتى عمر سنة واحدة من 8.5 إلى 10 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا.​

وتابعت نقص فيتامين د يؤدي إلى تشوهات عظمية، مثل الكساح عند الأطفال، وآلام العظام الناتجة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين.​


 

 

 

 

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