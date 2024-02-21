شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطلق نداء تحذيريا: نصف مليون شخص فى غزة على حافة المجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن هناك نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، حيث يفتقرون لأبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية، مؤكدا أن الحرمان الذي يعاني منه سكان غزة قاس وعميق وأي قدر من المساعدات لن يكون كافيا لحاجاتهم.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في تصريحات نقلتها "القاهرة الإخبارية"، لقد طلبنا من إسرائيل كقوة محتلة لغزة تسهيل وصول المساعدات دون جدوى، كاشفا عن ان الاحتلال قام بمحو أحياء بأكملها في قطاع غزة.

وحذر جريفيث من إحجام مجموعة العشرين عن القيام بأي عمل، قائلا:" سيؤدي إلى موت مزيد من الأطفال والنساء في غزة..وأدعو أعضاء مجموعة العشرين للمساعدة في وقف هذه الحرب وإنقاذ سكان غزة".

ووصف ما وقع في غزة خلال الأيام الـ137 الماضية، بأنه غير مسبوق في حدته ووحشيته ونطاقه، مضيفا: "ما يجري في غزة تم تجريد لمجتمع بأكمله من إنسانيته"، مشددا على ان هجمات 7 أكتوبر لا تبرر ما يحدث لأطفال غزة ونسائها ورجالها.