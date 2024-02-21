شكرا لقرائتكم خبر عن سعر زيت الطعام بمعارض أهلا رمضان 2024 بعد التخفيض .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بمعارض "اهلا رمضان 2024"، كما يتم طرح زيت الطعام الخليط بسعر 65 جنيها بدلا من 70 جنيها حاليا للعبوة 800 ملى داخل المعرض، بجانب توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات للحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار ضخ السلع والمنتجات الغذائية بمعارض اهلا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية ، حيث يكفى مخزون السلع لأكثر من 4 اشهر.

على جانب آخر تم تنظيم 3 معارض أهلا رمضان في محافظة بني سويف ببندر بني سويف والواسطة وإهناسيا، وذلك من إجمالي 7 معارض مستهدف إقامتها خلال الشهر الجاري، بتخفيضات تصل إلى 25% و أن المعرض الواحد يضم من 7 إلى 10 عارضين، إضافة إلى مبادرات من المجتمع المدني لإقامة 20 معرضا بمشاركة مديرية التموين داخل القري بمراكز المحافظة، مع إقامة 7 شوادر في كل مركز كما يتم ضخ 4 أطنان سكر، و 25 كرتونة زيت، ونصف طن أرز بكل معرض من معارض أهلا رمضان يوميا، ببنى سويف بالإضافة ما يضخ من خلال شركات القطاع الخاص، مشيرا إلى استمرار التعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية في بني سويف والغرفة التجارية بالمحافظة، لتوفير كل السلع الغذائية.