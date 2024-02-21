شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد.. أجواء دافئة وشبورة صباحا على الطرق والصغرى بالقاهرة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الخميس، طقس مستقر ودافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة.