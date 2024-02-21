شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان الفلسطينيين من أرضهم جريمة حرب.. رسائل مصر أمام العدل الدولية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصر أمام العالم اليوم، الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني أمام العالم، حيث قامت بمنع وصول المساعدات لمئات الآلاف من الفلسطينيين وحرمت الأطفال والنساء والرجال من المياه والغذاء والدواء وخططت لاقتحام رفح التي يلجأ اليها اكثر من مليون و300 ألف فسلطيني أجبروا علي الفرار من منازلهم.



كلمة مصر

محكمة العدل الدولية



مصر تدعم فلسطين

أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقى

المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان أمر مرفوض

إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافى للأراضى الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها بشكل غير شرعى وهو عمل استعمارى

الإجراءات التى تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة أمر مرفوض

حرمان الشعب الفلسطينى من أرضه جريمة حرب

الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون منسجما مع القانون الدولى، خاصة مع استخدام القوة المفرطة ضد السكان الأصليين

إسرائيل ليس لها الحق فى الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بالقوة

يجب أن تكون هناك دعوة لإنهاء إسرائيل احتلالها للأراضى الفلسطينية

الاحتلال المستمر يحرم الشعب الفلسطينى من الحق فى تقرير المصير

تقطيع وفصل الأراضى الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع انتهاك واضح للقانون الدولى

الضفة الغربية وغزة جزء لا يتجزأ من الأراضى الفلسطينية

الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة

مصر تندد بمنع الشعب الفلسطينى من حقه فى تقرير مصيره، حيث يعد ذلك انتهاكا

الفلسطينيون يواجهون عقابا جماعيا على مدار 75 عاما

الفلسطينيون يعانون من العنصرية والتمييز بحقهم من قبل المستوطنين

إلى متى ستستمر الأمم المتحدة فى التعامل مع عواقب الانتهاكات الإسرائيلية بدون معالجة الأسباب الجذرية؟