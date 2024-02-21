شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تعرضت لأطول احتلال فى التاريخ.. كلمة ممثلة مصر أمام محكمة العدل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني. ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ياسمين موسى

احتلال اسرائيل لفلسطين الاحتلال الإسرائيلى ينتهك حقوق الفلسطينيين إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطينى والتوسع فى بناء المستوطنات إسرائيل تواصل مجزرتها فى غزة وتفرض الحصار والتجويع وتمنع وصول المساعدات الأمم المتحدة مسئولة عن القضية الفلسطينية إلى أن يتم إيجاد حل للقضية إسرائيل تعمل على خلق ظروف حياة مستحيلة فى قطاع غزة بشكل متعمد إسرائيل تخطط لاقتحام رفح التى يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطينى فلسطين تعرضت لأطول احتلال فى تاريخ البشرية إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية على حساب الفلسطينيين حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط بناء إسرائيل للمستوطنات فى الضفة الغربية انتهاك واضح للقانون الدولى الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وغير شرعية وفق قرارات الأمم المتحدة

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