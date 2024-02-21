شكرا لقرائتكم خبر عن ادعاء نيويورك يتوعد ترامب بمصادرة ممتلكاته حال عدم سداد غرامة الـ354 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المدعية العامة بنيويورك ليتيا جيمس إنها مستعدة للاستيلاء على أصول ترامب إذا لم يتمكن من العثور على الأموال اللازمة لتغطية نفقاته، بعد أربعة أيام من إصدار المحكمة قرارها بأن يدفع الرئيس السابق دونالد ترامب 354 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني بالمدينة.

قالت جيمس في مقابلة مع شبكة إيه بي سي: "اذا لم يكن لديه أموال لسداد الحكم فسنسعى إلى آليات تنفيذ القرار في المحكمة وسنطلب من القاضي مصادرة أصوله".

تم تغريم ترامب بمبلغ 354.8 مليون دولار بالإضافة إلى ما يقرب من 100 مليون دولار كفوائد قبل الحكم يوم الجمعة بعد أن قرر القاضي آرثر إنجورون أنه قام بتضخيم صافي ثروته من أجل الحصول على شروط قرض أكثر ملاءمة ونفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات وقال إنه سيستأنف.

وقالت جيمس إنها "واثقة للغاية" من قوة قضيتها عند الاستئناف، وكررت أن مكتبها لن يتردد في مصادرة أصول ترامب - مع ذكر ناطحة سحاب ترامب رقم 40 في وول ستريت بالاسم - إذا لم يتمكن الرئيس السابق من العثور على.أموال لتغطية المخالفة التي أمرت بها المحكمة.

وقالت جيمس عن إجراءات المحكمة القياسية لجمع الأحكام في القضايا المدنية: "نحن على استعداد للتأكد من دفع الحكم لسكان نيويورك، ونعم، ألقي نظرة على 40 وول ستريت كل يوم".

وردت جيمس بشكل مباشر على ادعاءات ترامب بأن القضية لا تحتوي على أي ضحايا، وبدلاً من ذلك وصفت قضيتها بأنها حيوية لضمان معاملة الأسواق المالية لسكان نيويورك بشكل عادل: "الاحتيال المالي ليس جرائم بلا ضحايا. لقد شارك في هذا الكم الهائل من الاحتيال. لم يكن مجرد خطأ بسيط، أو سهو طفيف، فالاختلافات مبالغ فيها إلى حد كبير، وكان حجم الاحتيال مذهلاً".

ونفت ادعاءات ترامب بأن القضية ستؤدي إلى نزوح جماعي للنشاط التجاري من نيويورك وقالت: "آخر مرة تأكدت فيها من تحسن السياحة.. وول ستريت تسير على ما يرام".