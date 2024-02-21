شكرا لقرائتكم خبر عن 130 متدربا من العاملين بالمحليات يجتازون 4 دورات مركز سقارة للتدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأربعاء، فعاليات الأسبوع الثامن والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى 2023/2024، فى إطار اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات واكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد فى تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة انتهى من تنفيذ 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الـ 28 منها دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة هما دورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية فى إطار التحول الرقمي"، بالإضافة إلى دورة "برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل إلى البرامج والأداء فى إطار برامج التنمية المحلية المطورة) بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة والتى تعقد بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، ودورة اللغة الانجليزية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن عدد المتدربين الذين اجتازوا من تلك الدورات 130 متدربًا من جميع المحافظات، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، لافتًا إلى أن الدورات التى اجتازها المتدربون تأتى تماشياً مع حرص الوزارة على الإسراع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية فى عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى استمرار الأسبوع الثانى على التوالى من دورتى "اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة" والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، و"استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، ويستفيد منهما 71 متدربًا من جميع المحافظات.

ومن جانبه، أكد المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية، أن الخطة التدريبية الحالية لمركز تدريب سقارة يتم تنفيذها بصورة جيدة ووفقًا للأولويات التى تم التركيز عليها ومحاور الخطة التدريبية الجديدة والتى تضمنت عددًا من الموضوعات الهامة مُستهدفة عدد من الإدارات ذات أهمية بالمحافظات، موضحاً الهدف العام للدورات التى ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التى تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، وإفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية فى نطاق محافظاتهم.

وعلى جانب آخر، أشاد المتدربون خلال حفل ختام الأسبوع الـ 28، بالمستوى المتميز للدورات التى نظمها مركز سقارة، ومدى استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات التى حصلوا عليها، وقدرة المدربين على تغطية الموضوعات من كل الجوانب النظرية والعملية، وكفاءة المادة العلمية المقدمة من المركز، فضلا عن رقى مستوى الاستضافة الذى قدمه المركز للمتدربين من حيث الإقامة والإعاشة وتجهيز قاعات التدريب، وأكدوا أنهم سيعملون على نقل ما تم اكتسابه من معرفة وخبرات إلى زملائهم بالعمل مع تطبيقه لرفع معدل الأداء فى مقار أعمالهم وإحداث تغييرات إيجابية تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.