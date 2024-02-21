شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح الدورة الـ66 لمعرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي غدا الخميس فعاليات الدورة الـ 66 لمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثي بالقاهرة والتي تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى»، وسيبدأ المعرض في استقبال الجمهور اعتباراً من بعد غد الجمعة الموافق 23 فبراير وحتي 9 مارس المقبل، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتي الساعة 10 مساء يوميا.

وتقام النسخة 66 للمعرض هذا العام تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، حيث سيستضيف المعرض على مساحة 3000 متر مربع أكثر من 450 عارضا يعرضون منتجاتهم اليدوية التي تحكي قصص التراث المصري يتناوبون على فترتين خلال المعرض، الفترة الأولي تبدأ من 23 فبراير حتى 1 مارس المقبل، والثانية تبدأ من (2-9) مارس المقبل وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال للاستفادة من الفرص التسويقية التي يتيحها معرض ديارنا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض "ديارنا" هو أحد أكبر وأعرق معارض الحرف اليدوية في مصر، حيث يقام سنويا منذ عام 1964 ويستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت في السنوات الأخيرة علي تطوير المعرض وربطه بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 خاصة هدف إحياء التراث المصري الأصيل المستمد من حضارتنا المصرية بعصورها المختلفة الفرعونية والاغريقية والرومانية والقبطية والإسلامية، وهو ما تعكسه منتجات العارضين من الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج، بجانب المنتجات المتعلقة بشهر رمضان المبارك مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات، كما سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم عرض أزياء للعبايات الرمضانية، وعروض لعدد من الفرق الموسيقية الشعبية من النوبة والبحر الأحمر.

وأوضحت القباج أنه تم اختيار محافظات البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ضيوف شرف الدورة (66)، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المحافظات ذات الثقافة والتراث المميز، بجانب مشاركة عارضين من ضيوف مصر "السودان –سوريا- فلسطين- موريتانيا- جيبوتي- الصومال" لعرض ثقافاتهم المتميزة ودعم قضاياهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض «ديارنا» يعتبر بمثابة نقطة تمركز ثقافية تحتفي بالفنون الأصيلة بجانب توفيره لفرص بيع مباشرة لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية بجانب عروض تسويق لا مثيل لها خلال فترة إقامة المعرض، كما سيتم إتاحة العديد من الخدمات أبرزها توفير فرص تدريب لتعزيز الوعى التأمينى والشمول المالى لدى أصحاب مشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فضلا عن توفير تدريب علي كيفية استخدام وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

وقالت القباج، إن النسخة الجديدة لمعرض ديارنا تشهد لأول مرة مشاركة وفد من المستثمرين من عدد من الدول العربية بجانب مشاركة المجلس التصديري للحرف اليدوية، حيث نستهدف توفير فرص تصديرية للمنتجات المصرية، كما سيتم لأول مرة إجراء سحب يومي لزوار المعرض علي ثلاث جوائز كل منها تقدم قسيمة شراء بقيمة 1000 جنيه، وسيتم إجراء سحب بعد انتهاء الفترة الأولي والثانية للعارضين من الفئات المختلفة "أسر منتجة / رواد أعمال / مؤسسات مجتمع مدني/شركات) على الأعلى مبيعات خلال المعرض، وسيتم توفير كافة وسائل الدفع للزوار "ماكينات صرف ATM/ POS"، وتوفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

وستشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية، منها كتابة الاسم علي بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية لتعليم المشاركين مختلف الحرف والفنون، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال.