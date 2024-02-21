شكرا لقرائتكم خبر عن كميات السلع من "التموين" فى معارض "أهلا رمضان" 2024 .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان 2024 من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث توفر 55 ألف طن سكر بجميع المعارض إضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة بجانب سلع الأرز والمكرونة وكافة السلع الاساسية ، وأيضا " ياميش رمضان".

ويأتي ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،توفير كافة السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى ، بجانب طرح كميات كبيرة من المنتجات بمعارض أهلا رمضان 2024 كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة معدلات ضخ السلع طوال الوقت ، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة .

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية أطلقت العديد من معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المناطق بالمحافظات المختلفة بهدف توفير وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة ،حيث تتضمن المعارض ، سلع الزيت والمكرونة والسكر والأرز والشاي والبقوليات ،وياميش رمضان والمنظفات والعديد من السلع الأخرى .