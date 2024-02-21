"ألزهايمر لص الذاكرة ما بين الوقاية والتعايش" بالصحفيين الثلاثاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "ألزهايمر لص الذاكرة ما بين الوقاية والتعايش" للكاتبة الصحفية هبة حسين، يشارك فى الندوة الدكتورة أميمة مدكور استشارى وزميل علم النفس الأكلينيكى للمسنين جامعه عين شمس، الدكتور غادة مراد أستاذ التمريض النفسى بجامعة عين شمس وأمين عام جمعية "ألزهايمر مصر"، ويدير الندوة الكاتب الصحفى هانى زايد.

تقام الندوة فى الساعة السادسة مساء الثلاثاء 27 فبراير 2024م فى قاعة طه حسين بالدور الرابع فى مقر النقابة.

وأعلنت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين سابقا عقد لقاءً ثقافيًا، وحفل توقيع لكتابى الزميل عبد الحليم قنديل الجديدين "عبد الناصر الأخير" و"حرب تحطيم الأصنام" مساء اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024.

يدير اللقاء الزميل محمد الشافعى، ويشارك فى المناقشة الدكتور عبد العليم محمد، والدكتورة جمال شقرة، بحضور المؤلف الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل.

الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل له العديد من المؤلفات الأخرى ومنها "الأيام الأخيرة – الرئيس البديل – بين الناصرية والإسلام – كارت أحمر للرئيس".