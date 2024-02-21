شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة لمزارعى الفول البلدى لحماية المحصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بالتوصيات الهامة، التي يجب على مزارعي الفول البلدي، اتخاذها خلال شهري فبراير ومارس، لحماية ووقاية المحصول من الأمراض خلال هذه الفترة.

قال الدكتور محسن أبورحاب، وكيل معهد بحوث أمراض النباتات والقائم بأعمال مدير المعهد، أنه يراعي في الوجه البحرى وقف الري عند سقوط الأمطار بكمية كافية تغنى عن إعطاء رية، خوفًا من زيادة الرطوبة وانتشار الأمراض الفطرية الخاصة بالمجموع الخضري وفي مصر الوسطى والعليا يراعى انتظام الري خلال فترتي الإزهار وعقد القرون لتجنب الآثار الضارة الناتجة عن الصقيع مع تجنب ركود المياه لتجنب حدوث أمراض عفن الجذور والذبول.

وأشارت التوصيات أيضا إلى ضرورة عمل التفتيش الحقلي المستمر، خلال هذه الفترة لرصد ومكافحة التبقع البني او الصدأ والذي يعتبرا من أهم الأمراض الفطرية التي تصيب المحصول، ويتسبا في خسائرا كبيرة في حال الإصابة المبكرة وتنتشر عمومًا في منطقة شمال الوجه البحري ويقل كلما اتجهنا جنوباً ويكاد ينعدم في مصر الوسطى والعليا، حيث يتم في حال اكتشاف إصابة الرش بالمبيدات الفطرية الموصى بها.

وشدد على أنه يتم مكافحة حشرة المن خلال هذه الفترة من عمر النباتات بالتفتيش الحقلي المستمر وخاصة علي حواف الارض وبالقرب من مصادر المياه حيث يتم الرش بالمبيدات الموصي بها وبالمعدل الموصي به.

وفيما يتعلق بمكافحة الهالوك، أكدت التوصيات، انه في حال الاصابة الخفيفة تزال شماريخ الهالوك بمجرد ظهورها فوق سطح الأرض والتخلص منها بالحرق أو الدفن خارج الحقل، واستخدام المبيد الموصى به، في حال شدة الإصابة مع الحذر الشديد أثناء الرش حتى لا تحدث تحورات لنباتات الفول.