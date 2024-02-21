شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات "المهندسين" تحظر وجود أى دعاية انتخابية داخل لجان التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظرت اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، وجود أى دعاية انتخابية داخل لجان التصويت بانتخابات التجديد النصفى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، مشيرة إلى ضرورة إظهار كارنيه النقابة والرقم القومي أو جواز سفر ساري أو رخصة سلاح بها الرقم القومي أو بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية أو رخصة قيادة بها الرقم القومي، عند التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور المهندسين الناخبين، وكذلك عند دخول اللجان الفرعية الانتخابية.

وأشارت لجنة الانتخابات، إلى ضرورة دخول الناخب لجنة الانتخابات بالبرنت الورقي المطبوع من مستخدمي الحاسب الآلي بالنقابة الفرعية، ويتسلمه مستشار اللجنة الفرعية ويتحفظ عليه لحين تسليمه لمندوب اللجنة العليا للانتخابات، للحفاظ على الانضباط داخل المقر الانتخابي، موضحه أن الأشخاص المسموح بتواجدهم داخل اللجان فقط، هم: المستشارين، أمناء سر اللجان المكلفين من قبل الهيئة القضائية المشرفة فقط، المهندس الناخب عند الإدلاء بصوته، مؤكدة على استخدام الحبر الفوسفوري للمهندسين الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية الفرعية.

وأضافت أنه فى حال حدوث أي أعطال تقنية تعوق تنفيذ اشتراك المهندسين يتم استخدام نماذج يدوية مختومة بخاتم النقابة الفرعية وإعطائه نسخة منها تفيد السـداد، وذلك لعدم إعاقة الإدلاء بصوته ويتم تسجيله بالنظام الإلكتروني فيما بعد، كما يحظر على المهندس الناخب الإدلاء بصوته إلا في المقر الانتخابي بالنقابة الفرعية المسجل بها.

كانت قد دعت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور ياسر صقر، كل المهندسين بالمحافظات للمشاركة بحضور الانتخابات يوم الجمعة 23 فبراير، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته.