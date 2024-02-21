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وزير التعليم العالى ينعى وفاة 5 طلاب جامعيين بحادث أتوبيس ويطمئن على المصابين

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القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، بخالص العزاء في وفاة 5 من طلاب بإحدى الجامعات الخاصة، إثر حادث تصادم أتوبيس كان يُقل الطلاب صباح اليوم الأربعاء، مع سيارة نقل، داعين الله لهم بخالص الرحمة والمغفرة.

 

كما تواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع إدارة الجامعتين؛ للاطمئنان على الطلاب المصابين، والتأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

 

جدير بالذكر أن حادث التصادم وقع بين الأتوبيس الخاص وسيارة نقل، على طريق (جنيفة - الروبيكي) في اتجاه السويس على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة السائق و5 طلاب وإصابة 12 طالبًا من الجامعتين.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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