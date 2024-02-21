300 شاب عربي ومصري يزرعون أشجار بمنطقة الغابات الشجرية فى الأقصر.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة الغابات الشجرية فى مدينة البياضية، لمحافظة الأقصر زراعة شباب الجامعات المصرية والعربية للأشجار للتخفيف من آثار التغيرات المناخي، ضمن فعاليات المنتدى الشبابي البيئي العربي الثاني عشر تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن المائى قضية حياة "، الذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بمشاركة 300 شاب وفتاة بحضور ممثلين من وزارة البيئة والشباب والرياضة واليونسيف واكساد، ومشاركة اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.والمهندس عوض شفيق، استشارى الغابات الشجرية، م. محمد علي احمد، مدير الغابات، وعادل عزب أحمد، عبدالعزيز.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم للمشاركة في هذه التجربة نظرًا لأهمية تلك الأشجار فى مواجهة اثار التغيرات المناخية وتحسين جودة لما تنتجه من كميات كبيرة من غاز الأكسجين، إضافة إلى توفيرها العديد من فرص العمل لأهالى قرية البياضية فى إنتاج الأخشاب من خلال هذه الغابة الشجيرية، والتى يتم ريها من محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة والاستفادة من المياه لإنتاج وزراعة الأشجار وتعد أكبر غابة شجرية في مصر بعد أن وافقت الأجهزة المعنية على ضم 1941 فدانا إضافيا إليها تعتمد في ريها على مياه الصرف الصحي المعالجة.

من جانبه، أكد ممدوح رشوان رئيس المنتدى، أن مشاركة الشباب من شتي الدول العربية والجامعات المصرية، أن زراعة الأشجار تعتبر رسالة تضامنية للمساهمة في الحفاظ على البيئة والتعرف على التحديات التي تواجه البيئة والمياه والتغيرات المناخية خاصة وأن بيئة الغابات الشجرية تساعد كثيراً فى مواجهة أزمات التصحر؛ معربا عن سعادته بمشاركة الشباب في تقديم الرؤي والأفكار لوضعها ضمن توصيات المنتدي التي سوف ترفع للجهات المعنية للأخذ بها ووضعها في حيذ التنفيذ.

وقال المهندس وليد صبحي، المدير التنفيذي للمنتدي:" حرصنا أن يشارك الشباب العربي والمصري المشارك في المنتدي بزراعة أشجار لكل الدول وبخاصة دولة فلسطين وحرصت كل الوفود المشاركة علي التقاط صورة تذكارية كرسالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني موضحا إن زراعة الأشجار قي كل منتدي عادة سنوية يقوم بها الاتحاد العربي.للنشر التوعية والحفاظ علي البيئة في إطار توعية الشباب بأهمية الحفاظ على المياه وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. والاتحاد العربي في الفترة المقبلة لديه خطة عمل لإقامة مجموعة من الفاعليات لتثقيف الشباب اضافة لزراعة ألاشجار ضمن إستراتجية عمل الاتحاد في المحافظات الساحلية وكلها تهدف لتعريف الشباب باهم المناطق الصالحة للزراعة.وبدروناالتوعوي لتدريب وتأهيل الشباب، لوضع حلول لحل مشكلة الأمن الغذائي" .

وقال ايهاب عبد العزيز خبير بمنظمة اليونسيف ومدير برنامج المياه والاصحاح البيئى بالمنظمة ، واحد المشاركين فى الفعالية أن التغيرات المناخية تعد من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث تتسبب هذه التغيرات في تأثيرات سلبية على العديد من الجوانب الحيوية للإنسان، بما في ذلك الأمن المائي والغذائي ونحن في الاتحاد نعمل علي تدريب الكوادر الشبابية في إطار خطتنا لنشر التوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

وعلى هامش الفاعلية ، شارك المهندس عبد الله البيز، ممثلا عن الملكة العربية السعودية، فى زراعة شجرة باسم دولته ، مشيرا أنه خلال عام 2008، قام بزراعة شجرة مماثلة واليوم رآها تناطح السحاب وسط الغابة الشحرية، وهو الأمر الباعث بالسعادة أنه حين يتم زراعة شجرة ياتى يوما وتراها كبيرة، وهذا هو الأثر الذى تتركه خلفك وتساهم فى تحسين جودة الهواء وتنتح نسبه أكسجين.