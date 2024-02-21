شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ الكويت وإستونيا بذكرى العيد الوطني ويوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.
وأوفد الرئيس السيسي عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة الكويت بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث رئيس الجمهورية الرئيس السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إستونيا الرئيس آلار كاريس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسي محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفرة جمهورية إستونيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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