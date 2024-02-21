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وأوفد الرئيس السيسي محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفرة جمهورية إستونيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية الرئيس السيسي، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إستونيا الرئيس آلار كاريس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسي عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة الكويت بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ الكويت وإستونيا بذكرى العيد الوطني ويوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية