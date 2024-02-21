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البرهان: قوات الجيش السودانى جاهزة لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قبل قليل، أن قوات الجيش السودانى جاهزة لتنفيذ المرحلة المقبلة من العمليات، مؤكدا على أن المعركة ستنتهى بدحر التمرد وهزيمته نهائيا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

 

وأضاف رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بالسودان، أن القوات المسلحة السودانية تتقدم فى كافة المحاور وستنتشر قريبا فى كل شبر من أرض الوطن. 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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