شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض مناطق الهرم لمدة 6 ساعات مساء اليوم.. إنفواجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم، وذلك بداية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء الموافق 21/ 2 / 2024 وحتى الساعة الخامسة صباح غد الخميس الموافق 22/ 2/ 2024.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: "نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة".

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق، الأمر الذي يتطلب غلق المياه لنهو أعمال ربط الخط الجديد على الخط القائم بشارع الهرم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.