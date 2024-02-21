شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الحرب الإسرائيلى: سنواصل عمليتنا العسكرية برمضان إذا لم نتوصل لاتفاق جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلى، بينى جانتس: "أشكر الإدارة الأمريكية لمنعها مشروع قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة"، وذلك فى نبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلى، أن هناك مؤشرات إيجابية على احتمال تنفيذ صفقة جديدة بشأن المحتجزين، وسنواصل عمليتنا العسكرية خلال شهر رمضان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع حماس بشأن المحتجزين.

ولفت إلى أن العملية العسكرية فى رفح ستبدأ بعد إجلاء المدنيين من المكان، ومهمة عملياتنا العسكرية فى غزة هى السيطرة الأمنية على القطاع ولا نريد سيطرة مدنية فقط.