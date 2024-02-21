شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الكويت تحتفل بالعيد الوطنى الـ63 وعيد التحرير الـ33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت سفارة الكويت لدى القاهرة، اليوم الأربعاء، تحت رعاية السفير غانم صقر الغانم سفير الدولة بالقاهرة، احتفالية كبرى بمناسبة العيد الوطنى الثالث والستين الذى يمثل ذكرى استقلال الدولة وتاريخ جلوس الراحل الأميرعبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، والذى يتزامن أيضاً مع عيد التحرير الثالث والثلاثين.

شارك فى الاحتفال مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيرى، وعدد من الوزراء المصريين فى مقدمتهم وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلانى ووزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير كما حرص على مشاركة الكويتيين فرحتهم عدد من السفراء العرب والأجانب و الفنانين والسياسيين والإعلاميين المصريين والعرب.

تتزامن احتفالية السفارة مع الاحتفالات داخل دولة الكويت التى انطلقت منذ أيام تحت شعار "عز وفهر"بهذه المناسبة، وتشمل عدة فعاليات وعروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وعراقة تراثها، وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات فى الكويت والقطاع الخاص.

وقد أعرب السفير عن تهانيه بهذه المناسبة للشعب الكويتى، مشيرا إلى أهمية إحياء هذه المناسبات ودورها في إثراء المشاعر الوطنية، كما أنها تعد فرصة لاستعراض النجاحات والانجازات التي تشهدها الكويت في الداخل والخارج .

يذكر أن الكويت أقامت أول احتفالاتها بهذه المناسبة فى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى التى تم اقامة احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وصعوبة إقامة الاحتفالات هذه المناسبة تم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت فى 25 فبراير 1963 والذى كان الاستقلال فى عهده، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الكويت حتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.