شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف وتدريجى.. درجات الحرارة المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد 25 فبراير 2024، وذلك تزامنا مع عودة حالة الاستقرار بالأحوال الجوية بأغلب أنحاء البلاد .

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 25 فبراير 2024 كما يلى:



الأربعاء 21 فبراير: الأربعاء 21 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 12 درجة

الخميس 22 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 09 درجة

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 13 درجة

الجمعة 23 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة



السبت 24 فبراير: السبت 24 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة



الأحد 25 فبراير: الأحد 25 فبراير:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 15 درجة