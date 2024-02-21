شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الأونروا: 90% من أطفال غزة يتناولون وجبة واحدة يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا، إن الأوضاع في قطاع غزة تأخذ منحيات خطيرة، فعدد الشاحنات التي دخلت القطاع أمس 15 فقط، بسبب اعتراض الإسرائيليين على دخول الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه دينا الوكيل، على قناة dmc، أن هناك مئات الآلاف من الجوعى في قطاع غزة، ولا سيما في الشمال نتيجة الممارسات الإسرائيلية العدوانية، ما يزيد من معاناة الفلسطينيين بإصابتهم بالأمراض المختلفة الناجمة عن سوء التغذية.

وتابع عدنان أبو حسنة، أن 90% من الأطفال يتناولون يوميا إما وجبة واحدة أو وجبتين بأعداد وأصناف محددة، مع تعطل الخط التجاري بخروج الأسواق تماما في قطاع غزة، وقال: "مئات الآلاف من الجوعى يعترضون الشاحنات التي تذهب إلى قطاع غزة، لأن الجميع جوعى بلا استثناء ويأكلون علف الحيوانات إن وجد".

وأكمل: "الأوضاع تتفاقم يوم بعد يوم في قطاع غزة، لأن البديل هو الحكم على الناس بالموت والإعدام هناك وهذا لا يمكن أن يقبله أحد".