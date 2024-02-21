شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن إتاحة تسجيل العاملين بامتحانات الثانوية العامة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه حرصاً من الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على الإعداد الجيد لجميع أعمال امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور الوزير لبدء الاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، فقد وافق الوزير على إتاحة الموقع الالكتروني للوزارة والخاص بتسجيل استمارة 1 سرى لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والادارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك للترشح للعمل بلجان سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي بداية من الأحد 25 فبراير الجارى طبقا للمجموعة النوعية لوظائف الكادر وقانون 155 لسنة 2007، وذلك للفئات المنوط بها الترشح للعمل كمراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يتم ترشيح المعاونين ( الإداريين ) من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر، لذا يرجى التأكيد على ضرورة الالتزام بما يلي:

- التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعين لمديريتكم بسرعة اخطار جميع المدارس الثانوية والاعدادية بموعد إتاحة الموقع الالكتروني الموضح بعاليه.

- التنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والاعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية طبقاً للفئات المشار إليها بعاليه.