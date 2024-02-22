شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير إندبندنت عربية: نعتمد على الخليج 365 في معرفة مزاج القارئ المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضوان الأحمري رئيس جمعية الصحفيين السعوديين ورئيس تحرير إندبندنت عربية، أن أصعب شيء يواجه صناع الإعلام معرفة ماذا يريد الجمهور ومزاجه والمحافظة عليه، موضحا أن هناك جمهورا جديدا يتشكل، وأكبر نسبة من قراء الصحف من الساعة الحادية عشر ليلا حتى الـ2 صباحا، متمنيا التركيز خلال هذه الفترات لجذب أكبر قدر من الجمهور.

وأشار عضوان الأحمري، خلال مشاركته بمنتدى الإعلام السعودي، إلى أنهم يعتمدون على صحيفة الخليج 365 في معرفة ماذا يريد القارئ المصري، ثم يوجهون مكتب القاهرة للعمل على الأخبار التي لها صدى لديهم، وقال: "في مصر مثلا هناك صحف يومية مثل الخليج 365 إحنا نعرف منها القارئ المصري ماذا يريد والأخبار الأكثر تفاعلا في مصر، ثم يتم تكليف المكتب في مصر بالتركيز على الأخبار الأكثر تفاعلا ونفسها نفس صحف أخرى في العالم العربي".

وتابع: "أعتقد أن دراسة مزاج الجمهور مهم من 3 إلى 6 أشهر حتى لا يعتقد القائم على الوسيلة الإعلامية أنه ناجح، ثم يكتشف أنه بعيد عن الواقع"، موضحا أن الجمهور متغير ومزاجه متغير، وأصعب شيء الاعتقاد انك تستطيع معرفة اتجاهات القراء.