شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الخميس 22/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 م
موعد صلاة العصر 22: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:06 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:14 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:10 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:18 م
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:02 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:50 ص
وقت صلاة الظهر 11:57 ص
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 5:39 م
وقت صلاة العشاء 6:54 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:56 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 م
موعد صلاة العصر 20: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:01 م
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