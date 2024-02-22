شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن مسابقة التميز الخطابى لعام 2024.. أهم وأقوى مسابقة في مجال الخطابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لجائزة التميز الخطابي للمتميزين في الخطابة من حيث بناء الخطبة والتمكن اللغوي والصوتي في أدائها بدون لحن أو أخطاء لغوية، وسيكون الاختبار فقط في الأداء الخطابي و إتقان حفظ وتلاوة القرآن الكريم للأئمة وخطباء المكافأة.

الحوافز:

1. ترشيح عشرة من الأوائل من الأئمة المعينين للإيفاد الدائم لمن لم يسبق لهم الإيفاد الدائم أو إيفاد رمضان سواء سبق لهم الإيفاد أو لم يسبق لمن قضوا أكثر من ثلاث سنوات في العمل بشرط الحصول على 75 % في كل من الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة، وترسيخ خمسة ممن يحصلون على ذات الدرجات من أصحاب الصوت الحسن لإيفاد القراء سواء من الأئمة أم من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أم من غيرهم من خطباء المكافأة.

2. عشر جوائز أخرى قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه لمن يحصلون على ذات الدرجة في البند السابق من غير المرشحين للإيفاد أيا كان تاريخ تسلمهم العمل بالأوقاف سواء من الأئمة أم من خطباء المكافأة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو من غيرهم .

3. اختيار أكثر الأئمة تميزًا للعمل بمساجد آل البيت والمساجد الكبرى بالقاهرة والمديريات الإقليمية.

4. صرف جوائز مالية بحد أدنى خمسة آلاف جنيه لكل من يحصل على 70% فأكثر في كل من الاختبار التحريري والشفوي كل على حدة.

5. صرف جائزة قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل من يحصل على 60% فأكثر في كل من الاختبار التحريري والشفوي كل على حدة.

6. تخصيص 3 جوائز لمديري العموم ووكلاء الوزارة قيمة كل جائزة 25 ألف جنيه بشرط الحصول على 75% فأكثر في كل من الاختبار التحريري والشفوي كل على حدة.

7. منح شهادة التميز الخطابي لجميع الفائزين في المسابقة .

فعلى الراغبين في التقدم عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey864nIWKs1sSADZbMW9sEktXBNvwpL-lgOSpHLdjH74FHiA/viewform?usp=sf_link