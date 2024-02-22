شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد زيارة متحف الحضارة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عن اعتماد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف أثناء شهر رمضان المبارك لتكون يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وعلى أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الثالثة مساءً.

ومن أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية، والتي من بينها العديد من المعارض الأثرية المؤقتة منها معرض "ليكن نور-لمحات من الفنون المسيحية" الذي تم تنظيمه بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وفعالية ثقافية لإحياء حرفة الخزف، وورشة تفاعلية، وافتتاح الموسم الثاني من مبادرة طبلية مصر لإحياء الأكلات الشعبية والذي تم على هامشه تنظيم معرض أثري مؤقت بعنوان "على الطبلية".

ومن المقرر أن يتم افتتاح مجموعة من المعامل العلمية البحثية بالمتحف خلال الأسبوع الجاري، والتي تضم 13 معمل جاهز للتشغيل من إجمالي 15 معمل موجودين بالمتحف، وهو ما يساهم في تعزيز البُعد العلمي والبحثي للمتحف وتعظيم إيراداته.

والموافقة على زيادة أسعار التذاكر الخاصة بدخول معامل الترميم بدءاً من أول أبريل المقبل لتكون 300 جنيه مصري للزائر المصري، و1000 جنيه مصري للزائر الأجنبي، مع التأكيد على أهمية مراجعة هذه الأسعار بشكل سنوي.

و إعطاء نسبة خصم على التذاكر المجمعة الخاصة بدخول قاعات العرض المتحفي لشركات السياحة تحفيزاً لهذه الشركات على تضمين زيارة المتحف بصورة أكبر في البرامج السياحية المختلفة بما يساهم في الترويج للمتحف وزيادة أعداد الزائرين إليه، وذلك في حال شراء أكثر من 500 تذكرة وتكون نسبة الخصم 10% وأن تكون صلاحيتها لمدة 3 أشهر أو حتى إعلان أي زيادات في الأسعار أيهما أقرب. وتم الاتفاق على أن يتم تقييم هذه التجربة بعد 6 أشهر من تنفيذها.